Инцидент произошел в одном из дворов на улице Машиностроительной. Омич разбил стекло, проник в машину и похитил видеорегистратор. Потом он решил его продать таксисту.

Инцидент произошел в одном из дворов на улице Машиностроительной. Омич разбил стекло, проник в машину и похитил видеорегистратор. Потом он решил его продать таксисту.

В отдел полиции № 5 обратился 40-летний омич, который рассказал, что у него из автомобиля «Ниссан Икс-Трейл» похитили видеорегистратор. Инцидент произошел на улице Машиностроительной. Сумма материального ущерба составила 10 тыс. рублей.

Выяснилось, что воришка проник в салон машины, разбив стекло со стороны водительского сиденья. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, сделал это 25-летний житель Ленинского округа.

Молодой человек проходил мимо ночью, увидел припаркованный во дворе автомобиль, дернул за дверь и, несмотря на сработавшую сигнализацию, разбил стекло и похитил видеорегистратор. Устройство парень продал таксисту на улице 28-й Рабочей за 3 тыс. рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Омичу грозит до двух лет лишения свободы. Ранее он уже судим за кражи и незаконный оборот наркотических средств.