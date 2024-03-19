Всего на ремонт дорог выделили 120 млн рублей. Еще 30 млн рублей направят на ремонт тротуаров. Работы начнут уже в апреле.

Всего на ремонт дорог выделили 120 млн рублей. Еще 30 млн рублей направят на ремонт тротуаров. Работы начнут уже в апреле.

В этом году в Омске планируют отремонтировать более 450 улиц. Дорожники выполнят как локальный ремонт поврежденных участков, так и уложат новый асфальт по всей ширине проезжей части. На все это власти выделят 120 млн рублей. Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест.

Кроме того, продолжится обновление проездов и тротуаров. На ремонт таких объектов направят по 30 млн рублей в каждый округ города. Комплексно отремонтируют еще девять городских дорог. Это на улицах Омской, Волочаевской, Заозерной, 60 лет Победы, 6-й Шинной, Маяковского, Коммунальной, Гусарова и Театральной площади. Контракты с подрядчиками уже заключили. Их сумма составила более 712 млн рублей.

– Отмечу, что уже сейчас дорожники устраняют выбоины на самых проблемных участках с помощью холодной асфальтобетонной смеси. Традиционный «горячий асфальт» планируют начать использовать уже в ближайшее время – при более благоприятной погоде. Муниципальный асфальтобетонный завод запустим ориентировочно до конца месяца, – отметил Шелест.

Все работы планируют начать в апреле, а закончить до сентября.