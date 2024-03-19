Жители трехэтажки хотели сами заниматься обслуживанием своего дома и оформили для этого все бумаги.

Жители трехэтажки хотели сами заниматься обслуживанием своего дома и оформили для этого все бумаги.

Жители поселка Муромцево в Омской области обратились в суд с иском к местной администрации, которая выбрала управляющую компанию для их многоквартирного дома (Ленина, 148). Это сделали вопреки желанию жильцов.

Как сообщили в суде, жители дома в 2021 году выбрали непосредственное управление многоквартирным домом без участия УК. Несмотря на это, чиновники в сентябре 2023 года провели торги и выбрали управляющую компанию. Жильцам о конкурсе никто не сказал.

– Также единственный участник объявленного конкурса, ООО УК «Люкс», в установленный законом срок не направило подписанный им проект договора управления многоквартирным домом организатору конкурса и собственникам помещений для его подписания, – добавили в суде.

В итоге действия чиновников признали незаконными. Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу. Его могут обжаловать обе стороны.