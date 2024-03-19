В Омской области продолжает расти количество дистанционных преступлений.
Жители Омской области продолжают отдавать деньги мошенникам – подобные преступления ежегодно растут в геометрической прогрессии. По словам замначальника УМВД России по городу Омску Радика Валиахметова, каждую неделю полицейские фиксируют 50–60 случаев дистанционного мошенничества. Об этом он заявил на заседании комитета Омского горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка.
– Проводится профилактическая работа, но ситуация остается напряженной. Люди продолжают переводить деньги мошенникам. Зачастую потерпевшими являются пенсионеры, муниципальные служащие, работники сферы образования, медики и так далее, – отметил Валиахметов.
За прошлый год жители области перевели преступникам более 1,5 млрд рублей. Как отметил Валиахметов, все деньги уходят за границу в недружественные страны.