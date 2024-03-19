Оттуда они узнают также об известных омичах и туристических брендах региона. Учебное пособие рассчитано на учеников 5–7-х классов.

Оттуда они узнают также об известных омичах и туристических брендах региона. Учебное пособие рассчитано на учеников 5–7-х классов.

В Омске работают над созданием учебника для учащихся 5–7-х классов «История родного края. Омское Прииртышье». Инициативу дополнить школьный предмет истории дисциплиной «История нашего края» выдвинуло Министерство просвещения РФ.

Министр образования Омской области Иван Кротт уже провел встречу с рабочей группой по созданию учебника. Концепция пособия для 5-х классов и его авторский коллектив уже утверждены.

– Пятиклассники будут изучать историю Омского Прииртышья в археологических древностях и топонимах, познакомятся с краеведами нашего региона, а также изучат народы, их культуру, известных омичей и туристические бренды. Также уже собрали коллектив авторов для учебника 6-го класса, продолжаем формировать концепцию этого издания. В ближайшее время рабочей группе предстоит разработать концепцию учебника для 7-го класса, – написал Кротт в своем телеграм-канале.

Заседание редакционной коллегии пройдет в конце марта, на нем согласуют стили и подходы к работе авторов учебников.