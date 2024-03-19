Глава региона подчеркнул, что необходимо выстроить эффективное взаимодействие науки, образования и бизнеса.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил на III Межрегиональной научно-практической конференции по наращиванию технологических проектов в химической промышленности. Чиновники, бизнесмены и ученые обсудили взаимодействие бизнеса и науки, технологический суверенитет страны, привлечение молодых ученых в промышленность и развитие корпоративного образования.
– Омский химический комплекс – один из крупнейших в стране и вносит значимый вклад в отечественное производство. Основные предприятия химического комплекса – это еще и крупнейшие для региона налогоплательщики, работодатели. В прошлом году они перечислили в региональный бюджет около 7 млрд рублей, – отметил Хоценко.
На конференцию приехали молодые ученые и студенты из разных регионов. 12 команд представят на конкурс научные наработки и идеи. Победители получат ценные призы и возможность реализовать свои проекты в химической промышленности.
– Получение новых технологий невозможно без получения новых знаний. Поэтому наша главная задача – выстроить эффективное взаимодействие науки, образования и бизнеса, – сказал Хоценко.
Спикеры конференции представят свое видение технологического развития химической промышленности на уровне регионов.