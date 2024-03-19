Хозяин не обнаружил свое авто после конфликта во время застолья. Обидчивый оппонент продал машину вдвое дешевле цены, за которую она была куплена.

Хозяин не обнаружил свое авто после конфликта во время застолья. Обидчивый оппонент продал машину вдвое дешевле цены, за которую она была куплена.

В полицию обратился 19-летний омич, потерявший свой автомобиль. «Девятку» 2000 года выпуска парень приобрел за 55 тыс. рублей и решил похвастаться покупкой перед друзьями, к которым приехал в гости в Чкаловский поселок. Во время застолья он с 20-летним однокурсником вышел в подъезд.

– Между молодыми людьми произошел конфликт, после которого автовладелец обнаружил пропажу ключей и самой машины. Потерпевший ушел домой, а позже обратился в полицию, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Угонщиком оказался тот самый приятель. Его задержали полицейские. Парень признался, что доехал на «девятке» до дома на 5-й Кордной. На этом юноша не остановился и продал автомобиль своего однокурсника на запчасти, при этом всего за 25 тыс. рублей, то есть более чем вдвое дешевле ее стоимости при покупке.

Разобранный автомобиль изъяли, однако угонщик успел продать главное – двигатель. Его ищут.

На обидчивого парня завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет заключения.