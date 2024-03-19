Омск-Информ
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·Происшествия

Это произошло накануне. Причины преступления сейчас выясняют следователи.
Вчера вечером в доме на улице Избышева в Таре обнаружили тело 73-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
В преступлении подозревают 59-летнего хозяина дома. По версии следствия, мужчины выпивали, поссорились, и хозяин напал на гостя с ножом.
Следователи выясняют причины конфликта и устанавливают обстоятельства преступления.
·Происшествия

Это произошло накануне. Причины преступления сейчас выясняют следователи.
Вчера вечером в доме на улице Избышева в Таре обнаружили тело 73-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
В преступлении подозревают 59-летнего хозяина дома. По версии следствия, мужчины выпивали, поссорились, и хозяин напал на гостя с ножом.
Следователи выясняют причины конфликта и устанавливают обстоятельства преступления.