При поддержке Омского НПЗ Константин Баранов и Сергей Завгородний помогли детям разобраться в тонкостях игры.

При поддержке Омского НПЗ Константин Баранов и Сергей Завгородний помогли детям разобраться в тонкостях игры.

На льду Хоккейной академии «Авангард» состоялись мастер-классы для игроков любительских команд, возраст которых составляет от 11 до 13 лет. Занятия проводили воспитанники омского хоккея Сергей Завгородний и Константин Баранов, который когда-то играл за «Авангард».

Так, Баранов показывал эффективные упражнения для развития спортивных навыков. Под руководством мастеров более 40 ребят получили уроки по базовым техникам нападения и защиты.

Уроки спортивного мастерства известные наставники проводят для участников регионального детского первенства имени Евгения Хацея в рамках проекта «Хоккей для всех» второй год подряд. Занятия помогают ребятам расширить игровые возможности и подготовиться к ледовым поединкам. Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

– Благодаря Омскому НПЗ наш проект по развитию массового хоккея в регионе второй год живет и прогрессирует. Приходят новые участники, расширяется география, появляются новые направления – такие, например, как фиджитал-хоккей. Предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер, который с готовностью откликается на наши идеи и эффективно поддерживает региональный спорт, – говорит президент Омской федерации хоккея Михаил Лавриков.

Как отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, предприятие включило проект «Хоккей для всех» в программу социальных инвестиций.

– Идея проекта дать возможность заниматься любимым видом спорта совершенно разным омичам, от детей до женщин, кажется нам важной. Ведь именно массовый спорт является показателем здорового образа жизни жителей Омска, – подчеркнул Олег Белявский.

Отметим, что при поддержке Омского НПЗ в городе и области постоянно проходят самые различные хоккейные турниры.