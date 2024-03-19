Он попался на уловки мошенницы с сайта знакомств. Преступницу разыскивает полиция.

Он попался на уловки мошенницы с сайта знакомств. Преступницу разыскивает полиция.

Житель Советского округа лишился денег, доверившись незнакомке из интернета. Как сообщили в полиции, 23-летний парень потерял 10 тыс. рублей.

Молодой человек познакомился с девушкой на сайте знакомств. В переписке она предложила сходить в кинотеатр и прислала ссылку для онлайн-покупки билетов. Парень согласился, ввел данные своей банковской карты. За 10 тысяч он брал якобы билеты в ВИП-зал, в стоимость которых входили дополнительные услуги. То, что он стал жертвой мошенников, парень понял только тогда, когда девушка перестала выходить на связь и удалила аккаунт.

Следователь возбудил уголовное дело. Преступницу разыскивают. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.