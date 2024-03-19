Преступников задержали спустя полчаса возле остановки «Парк Победы».

Преступников задержали спустя полчаса возле остановки «Парк Победы».

Омские полицейские задержали двух местных жителей, совершивших кражу из гаража в ГСК «Мотор-51М» в Ленинском округе. О преступлении стражи порядка узнали в результате оперативных мероприятий.

На преступление мужчины, 44 и 38 лет, пошли ночью. Они сорвали навесной замок с одного из гаражей и забрали четыре автомобильные покрышки. Их они погрузили в «мазду» и уехали. Преступников задержали спустя полчаса возле остановки «Парк Победы».

О краже 64-летнему владельцу гаража сообщили полицейские, после чего вернули ему покрышки. Материальный ущерб был оценен в 18 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.