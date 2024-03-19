Омск-Информ
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·Общество

Беззащитное животное спасли в зоне боевых действий. Котенок напоминает уже ставшего известным в Омске Магнитика.

Омичи, которые служат в зоне СВО, спасли котенка. Маленького комочка обнаружили в самой гуще боевых действий. Фото животного бойцы отправили в Омск.

Этот котенок очень похож на ставшего известным в Омске котенка Магнитика – живого талисмана регоператора по вывозу твердых коммунальных отходов. На это обратили внимание и в самом ООО «Магнит».

– Гордимся нашими соотечественниками, которые не только мужественно защищают Родину, но даже в самых сложных условиях, когда люди сталкиваются с трудностями и опасностями, они находят силы и время, чтобы помочь беззащитному животному, – отметили в «Магните».
Сейчас котенок живет с солдатами в полевых условиях.
·Общество

Беззащитное животное спасли в зоне боевых действий. Котенок напоминает уже ставшего известным в Омске Магнитика.

Омичи, которые служат в зоне СВО, спасли котенка. Маленького комочка обнаружили в самой гуще боевых действий. Фото животного бойцы отправили в Омск.

Этот котенок очень похож на ставшего известным в Омске котенка Магнитика – живого талисмана регоператора по вывозу твердых коммунальных отходов. На это обратили внимание и в самом ООО «Магнит».

– Гордимся нашими соотечественниками, которые не только мужественно защищают Родину, но даже в самых сложных условиях, когда люди сталкиваются с трудностями и опасностями, они находят силы и время, чтобы помочь беззащитному животному, – отметили в «Магните».
Сейчас котенок живет с солдатами в полевых условиях.