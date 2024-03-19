Омск-Информ
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·Происшествия

В Омск парень приехал на заработки, однако заработать успел только уголовное дело. 

В полицию обратилась 62-летняя омичка, заявившая, что у ее внука украли ноутбук, который стоит больше 25 тыс. рублей. Произошло это на автобусной остановке возле железнодорожного вокзала. 

По горячим следам транспортным полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Омской области, в областной центр он приехал на заработки. 

Находясь на остановке общественного транспорта, мужчина заметил на одном из сидений оставленный без присмотра ноутбук и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, забрал его себе. В настоящее время похищенное изъято и после проведения следственных действий будет возвращено законному владельцу, – сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири. 

На сельчанина завели уголовное дело за кражу.

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·Происшествия

В Омск парень приехал на заработки, однако заработать успел только уголовное дело. 

В полицию обратилась 62-летняя омичка, заявившая, что у ее внука украли ноутбук, который стоит больше 25 тыс. рублей. Произошло это на автобусной остановке возле железнодорожного вокзала. 

По горячим следам транспортным полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний житель Омской области, в областной центр он приехал на заработки. 

Находясь на остановке общественного транспорта, мужчина заметил на одном из сидений оставленный без присмотра ноутбук и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, забрал его себе. В настоящее время похищенное изъято и после проведения следственных действий будет возвращено законному владельцу, – сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири. 

На сельчанина завели уголовное дело за кражу.

1118