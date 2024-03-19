Игорь Еронко стал скаутом «Сан Хосе Шаркс» в августе прошлого года.
Экс-менеджера омского «Авангарда» Игоря Еронко уволили с должности скаута команды НХЛ «Сан Хосе Шаркс». Генеральный менеджер хоккейного клуба Майк Грир заявил, что Еронко не выполнял свои обязанности и не соответствовал стандарту. По словам Грира, скаут не смотрел игры команды, не выполнял просьбы руководства и работал без энтузиазма.
– Мы делали ему несколько предупреждений по поводу сдачи отчетов. Корректировать свои списки. И смотреть матчи. Ты не можешь просматривать игроков, если не находишься на катке. Ему много раз говорили о том, что ему необходимо совершенствоваться в этой области, но он этого не сделал. Это разочаровывает. Он был помощником генерального менеджера в «Авангарде». Мы думали, что он довольно хорошо разбирается в лиге, знает некоторых игроков, молодых игроков и просматривал некоторых из них. Мы подумали, что это нам подходит, – передает слова Грира San Jose Hockey Now.
Напомним, бывший журналист газеты «Спорт-Экспресс» Игорь Еронко три года занимал должность ассистента генерального менеджера клуба и руководителя направления по развитию молодежного резерва в «Авангарде». Он покинул клуб в августе прошлого года.