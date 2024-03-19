Они перестали рассеиваться в полночь, неблагоприятные метеоусловия продлятся до 11 часов.

Они перестали рассеиваться в полночь, неблагоприятные метеоусловия продлятся до 11 часов.

Сегодня в полночь синоптики объявили в Омске режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. По данным Обь-Иртышского УГМС, он продлится до 11:00 сегодняшнего дня.

В связи с тем что погода не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе, сегодня утром может быть повышенный уровень загрязнения. В среду и четверг он ожидается пониженный.

Ранее сообщалось о выбросах, которые фиксировали в Омске в феврале. В воздухе находили сероводород, диоксид азота, оксид углерода и оксид азота.