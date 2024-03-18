Изначально объект был оценен в 45 тысяч рублей, но желающих покупать его за эту сумму не нашлось. В итоге здание ушло на стройматериалы за символические деньги.

Изначально объект был оценен в 45 тысяч рублей, но желающих покупать его за эту сумму не нашлось. В итоге здание ушло на стройматериалы за символические деньги.

Администрация Екатеринославского сельского поселения Шербакульского района продала здание сельского клуба в ауле Кудук-Чилик всего за 400 рублей. По сравнению с первоначальной суммой, за которую его выставили на торги, объект подешевел более чем в сто раз.

В сентябре прошлого года здание клуба 1976 года постройки пытались продать за 45 тыс. рублей. Желающих разобрать его на строительные материалы за эту сумму не нашлось. Повторные торги в январе текущего года результата также не дали. После объект выставили на продажу без объявления цены. На аукцион поступила всего одна заявка – местный житель выразил желание купить здание за 400 рублей. Он планирует разобрать клуб на стройматериалы.