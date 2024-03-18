Омск-Информ
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·Политика

Победителем с внушительным отрывом стал действующий глава государства Владимир Путин.

В России стали известны результаты президентских выборов. С внушительным отрывом победил действующий глава государства Владимир Путин, набравший 87,28 % голосов.

Следом расположились Николай Харитонов (КПРФ) – 4,31 %, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,85 % и Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20 %.

Напомним, президентские выборы в России продолжались три дня – с 15 по 17 марта.

·Политика

Победителем с внушительным отрывом стал действующий глава государства Владимир Путин.

В России стали известны результаты президентских выборов. С внушительным отрывом победил действующий глава государства Владимир Путин, набравший 87,28 % голосов.

Следом расположились Николай Харитонов (КПРФ) – 4,31 %, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,85 % и Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,20 %.

Напомним, президентские выборы в России продолжались три дня – с 15 по 17 марта.