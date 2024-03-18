Омск-Информ
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·Общество

Синоптики дали прогноз погоды в регионе на ближайшие дни.
Стало известно, какая погода ждет жителей Омской области в ближайшие дни. Завтра в регионе ожидается –4...+1 градус. Синоптики обещают дождь со снегом, а также гололедицу. Порывы ветра будут достигать 7–12 м/с.
В ночь на среду похолодает до –8...–18 градусов. По данным Обь-Иртышского УГМС, существенных осадков не ожидается. Днем будет 0...–5.
В четверг ночью синоптики обещают –12...–22. Днем будет –4...+1. Гололедица сохранится.
·Общество

Синоптики дали прогноз погоды в регионе на ближайшие дни.
Стало известно, какая погода ждет жителей Омской области в ближайшие дни. Завтра в регионе ожидается –4...+1 градус. Синоптики обещают дождь со снегом, а также гололедицу. Порывы ветра будут достигать 7–12 м/с.
В ночь на среду похолодает до –8...–18 градусов. По данным Обь-Иртышского УГМС, существенных осадков не ожидается. Днем будет 0...–5.
В четверг ночью синоптики обещают –12...–22. Днем будет –4...+1. Гололедица сохранится.