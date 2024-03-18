Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Им станет ресторан грузинской кухни. Кстати, там и сейчас работает подобное заведение под названием «Тамада». 

В обновляющемся омском торговом комплексе «Летур» первым откроется ресторан грузинской кухни, сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель». 

Меню в новом ресторане будет состоять из популярных блюд традиционной грузинской кухни, а его разработкой займутся опытные повара из Северной столицы. В планах также живая музыка, детская комната и колоритная анимация в национальном стиле, – утверждает канал. 

Открытие заведения намечено на июнь, название пока не раскрывается. Проектом занимается омский ресторатор Василий Хомицкий. Известно, что появится ресторан на месте по-прежнему работающего в «Летуре» ресторана «Тамада», также специализирующегося на грузинской кухне. 

·Экономика/Бизнес

Им станет ресторан грузинской кухни. Кстати, там и сейчас работает подобное заведение под названием «Тамада». 

В обновляющемся омском торговом комплексе «Летур» первым откроется ресторан грузинской кухни, сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель». 

Меню в новом ресторане будет состоять из популярных блюд традиционной грузинской кухни, а его разработкой займутся опытные повара из Северной столицы. В планах также живая музыка, детская комната и колоритная анимация в национальном стиле, – утверждает канал. 

Открытие заведения намечено на июнь, название пока не раскрывается. Проектом занимается омский ресторатор Василий Хомицкий. Известно, что появится ресторан на месте по-прежнему работающего в «Летуре» ресторана «Тамада», также специализирующегося на грузинской кухне. 