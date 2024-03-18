Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание произошло в райцентре Москаленки.
На прошедших выходных в Москаленском районе произошел пожар. Загорелся жилой дом в райцентре. К моменту прибытия сотрудников МЧС горела кровля веранды и дома. 
До приезда спасателей из дома эвакуировалось 8 человек. Никто из них не пострадал. В тушении огня принимали участие 5 человек личного состава, было задействовано 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 160 кв. м.

Предварительной причиной происшествия оказалась неисправность электрооборудования. В региональном МЧС жителей области просят быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности.
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·Происшествия

Возгорание произошло в райцентре Москаленки.
На прошедших выходных в Москаленском районе произошел пожар. Загорелся жилой дом в райцентре. К моменту прибытия сотрудников МЧС горела кровля веранды и дома. 
До приезда спасателей из дома эвакуировалось 8 человек. Никто из них не пострадал. В тушении огня принимали участие 5 человек личного состава, было задействовано 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 160 кв. м.

Предварительной причиной происшествия оказалась неисправность электрооборудования. В региональном МЧС жителей области просят быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности.
1189