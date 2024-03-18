Омск-Информ
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·Происшествия

В большинстве случаев возгорания происходят из-за электрооборудования.
По данным МЧС, в этом году в Омской области произошел уже 541 пожар. В этих происшествиях погибли 35 человек, еще 23 получили травмы.
– Электрооборудование остается основной причиной пожаров: 189 случаев – неправильное устройство и эксплуатация электросетей и электрооборудования; 142 пожара – неправильное устройство и эксплуатация печного отопления; 141 пожар – неосторожное обращение с огнем, – рассказали о причинах возгораний спасатели.
Отметим, что сотрудникам МЧС удалось вывести из горящих зданий 180 человек.
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·Происшествия

В большинстве случаев возгорания происходят из-за электрооборудования.
По данным МЧС, в этом году в Омской области произошел уже 541 пожар. В этих происшествиях погибли 35 человек, еще 23 получили травмы.
– Электрооборудование остается основной причиной пожаров: 189 случаев – неправильное устройство и эксплуатация электросетей и электрооборудования; 142 пожара – неправильное устройство и эксплуатация печного отопления; 141 пожар – неосторожное обращение с огнем, – рассказали о причинах возгораний спасатели.
Отметим, что сотрудникам МЧС удалось вывести из горящих зданий 180 человек.
1032