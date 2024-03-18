Он высказал правоохранителю все, что думал, и теперь проведет за решеткой больше двух лет.

Он высказал правоохранителю все, что думал, и теперь проведет за решеткой больше двух лет.

Жителя села Сосновского в Таврическом районе осудили за оскорбление представителя власти. Как сообщили в полиции, 27-летнего парня приговорили к 2 годам 10 дням лишения свободы в колонии общего режима.

Вечером 5 января парень подошел к экипажу ДПС в селе Сосновском и стал высказывать претензии по поводу недавнего задержания. Молодого человека оштрафовали на 5000 рублей за вождение без прав. Парень оскорблял инспектора, толкал и пытался бить кулаками, хватать за шею и форму. Сотруднику ГИБДД пришлось применить физическую силу и газовый баллончик.

После задержания парня сразу заключили под стражу.