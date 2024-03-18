Игроки «ястребов» убеждены, что необходимо сравнивать счет в серии. Возможность сделать это представится уже сегодня.
«Авангард» продолжает подготовку ко второму матчу серии плей-офф против ярославского «Локомотива». Игроки омской команды настроены позитивно.
Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов отметил, что «Локомотив» – вязкая команда, предпочитающая контратакующий стиль.
– Но мы посмотрели видео вчера, сегодня, сделали выводы. Ищем слабые стороны соперников и будем это использовать сегодня. Они очень плотно стоят в средней зоне, компактно действуют в зоне обороны. Нужно больше шайбу поднимать, защитникам набрасывать и там ее «закапывать». Каждый будет искать лазейки. Сегодня очень важная игра, надо сравнивать счет в серии, – сказал Мартынов в интервью «Авангард-ТВ».
Солидарен с ним и форвард Марк Верба:
– У нас великолепный настрой, много эмоций. Как минимум нужно забивать свои моменты, не могу сказать, что у нас их не было в прошлой игре. Добавить в первую очередь в реализации, немножко построже играть в обороне, и, думаю, все будет хорошо.
Матч с «Локомотивом» на «G-Drive Арене» состоится сегодня, начало встречи в 19:30.