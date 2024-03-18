Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Он получил тяжелые травмы и впал в кому.

Мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Он получил тяжелые травмы и впал в кому.

Вчера, 17 марта, около 19:00 в 1-м Амурском проезде возле многоквартирного дома № 3 произошло ДТП, в котором пострадали два водителя.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, 31-летний водитель автомобиля «Тойота» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «мерседесом», за рулем которого был 30-летний мужчина.

– В результате автоаварии оба водителя доставлены в медицинское учреждение, водитель «тойоты» – с тяжелыми травмами в состоянии комы, – добавили в ведомстве.

Сейчас по факту происшествия стражи порядка организовали проверку.