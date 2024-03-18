Председатель облизбиркома назвал результаты Владимира Путина, получившего более 82 % голосов, рекордными для региона.

Председатель облизбиркома назвал результаты Владимира Путина, получившего более 82 % голосов, рекордными для региона.

В Омской области подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России, которые проходили с 15 по 17 марта. Всего в регионе отдали свой голос более 1,2 млн человек.

Как подтвердили в избирательной комиссии, с большим отрывом победил действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 850 тыс. омичей – 82,77 %. На втором месте оказался Николай Харитонов (5,71 %). Третьем место занял Владислав Даванков (5,67 %) и замыкает список – Леонид Слуцкий (3,32%).

– Это рекордные показатели для Омской области. Впервые за всю историю выборов главы государства победитель набирает более 80 % голосов избирателей, – рассказал председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков.

Самой высокой явка оказалось в Крутинском районе. Там проголосовало 94 % местных жителей. Еще в трех районах явка превысила 90 %. Это Горьковский, Любинский и Нововаршавский районы.