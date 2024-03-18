Женщину задержали за незаконный оборот наркотиков.

Женщину задержали за незаконный оборот наркотиков.

В Омске полицейские провели успешную операцию, задержав женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска ее арендованной квартиры на проспекте Космическом сотрудники УНК УМВД России по Омской области обнаружили значительное количество синтетических наркотиков.

32-летняя жительница Октябрьского округа стала объектом полицейского расследования после получения информации о ее возможной связи с незаконным оборотом наркотиков. Она получала координаты тайников с запрещенными веществами от неизвестного куратора. Затем она забирала наркотики из схронов, расфасовывала их на мелкие дозы и сбывала на территории региона через закладки.

В ходе обыска полицейские изъяли более 390 граммов мефедрона, а также более 740 граммов N-метилэфедрона. Общий вес изъятых наркотиков составил свыше 1,1 кг.

Следователи возбудили на женщину уголовное дело. В настоящее время омичке назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование продолжается.