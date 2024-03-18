На продажу выставлен зал, находящийся на втором этаже терминала В.

На продажу выставлен зал, находящийся на втором этаже терминала В.

В прошлом году в Омском аэропорту на продажу выставили бизнес-зал. Тогда его цена составляла около 51 млн рублей. Недавно объявление обновили, и стоимость объекта выросла на 1,3 млн рублей до 52,7 млн. На продажу выставлен зал, находящийся на втором этаже терминала В.

– Преимуществом помещения является отдельный вход из общей зоны ожидания, что увеличивает возможное количество клиентов – для прохода в бизнес-зал наличия билетов и прохождения досмотра не требуется, – говорится в объявлении.

Площадь объекта составляет более 300 кв. м. Сам зал и 2/25 доли земельного участка под зданием оформлены в собственность. Владелец объекта предлагает купить 80 % пакета акций, что позволит полностью контролировать деятельность организации.