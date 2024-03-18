На данный момент обработано около 98 % бюллетеней. Увеличился только отрыв Николая Харитонова от Владислава Даванкова. А процент голосов за Владимира Путина особо не поменялся.

На данный момент обработано около 98 % бюллетеней. Увеличился только отрыв Николая Харитонова от Владислава Даванкова. А процент голосов за Владимира Путина особо не поменялся.

Завершается подсчет голосов после выборов президента России. Обработано уже 98,08 % бюллетеней.

Владимир Путин набирает 87,34 % голосов. Вряд ли эта цифра изменится больше чем на одну-две сотых процента. Стоит отметить, что Николай Харитонов значительно оторвался от Владислава Даванкова, хотя они шли практически вровень. Представитель КПРФ набирает 4,3 %, а кандидат от «Новых людей» - 3,8 %. Четвертое место у Леонида Слуцкого, за которого отдали голоса 3,17 % избирателей.

Окончательно посчитали голоса и в Омской области. Здесь процент лишь на самую малость изменился. За Владимира Путина проголосовали 82,77 % омичей. За Николая Харитонова – 5,71 %, за Владислава Даванкова – 5,67 %. Кандидатов в Омской области разделили всего 379 голосов. На четвертом месте Леонид Слуцкий с 3,32 % голосов.