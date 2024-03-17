Президент России, который сохранил свой пост по итогам выборов, поблагодарил всех россиян, пришедших на избирательные участки.

Президент России, который сохранил свой пост по итогам выборов, поблагодарил всех россиян, пришедших на избирательные участки.

Владимир Путин, который уверенно побеждает на выборах президента России, поздно вечером по московскому времени прибыл в свой избирательный штаб. После того, как Путина поприветствовали аплодисментами, он обратился к оссиянам.

- Я хочу, прежде всего, поблагодарить граждан России. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали. Мы все – одна команда. Еще раз хочу сказать, что это – чрезвычайно важная вещь. Она не носит формально юридического характер. Источником власти в стране является российский народ, - заявил Владимир Путин.

Отметим, что все трое соперников Путина на выборах уже признали его победу на выборах. На данный момент после обработки почти 91 % бюллетеней Путин набирает 87,21 % голосов.