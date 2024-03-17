Омск-Информ
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·Политика

Процент голосов за Владимира Путина немного снизился, но все равно остается очень высоким.

Обработано более трети бюллетеней на выборах президента России.

На данный момент Владимир Путин набирает 87,52 % голосов. Это буквально на какие-то десятые доли процента меньше, чем было первоначально.

Коммунист Николай Харитонов пока преодолевает отметку в 4 %. Немного отстает кандидат от «Новых людей» Вячеслав Даванков – 3,86 %. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,03 %.

Подсчет голосов продолжается. 

·Политика

Процент голосов за Владимира Путина немного снизился, но все равно остается очень высоким.

Обработано более трети бюллетеней на выборах президента России.

На данный момент Владимир Путин набирает 87,52 % голосов. Это буквально на какие-то десятые доли процента меньше, чем было первоначально.

Коммунист Николай Харитонов пока преодолевает отметку в 4 %. Немного отстает кандидат от «Новых людей» Вячеслав Даванков – 3,86 %. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий набирает 3,03 %.

Подсчет голосов продолжается. 