Омск-Информ
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·Политика

По словам Виталия Хоценко, на выборы главы государства пришли более 70% омичей, цифры явки рекордные.

В голосовании по выборам президента России приняли участие более 70% жителей Омской области, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Явку он назвал рекордной.

– Пока идет подсчет голосов, но уже понятно, что цифры явки рекордные, – сказал Хоценко на встрече в Штабе общественной поддержки Омской области. – Это абсолютно отражает настрой жителей нашего региона, кто пришел на протяжении всех трех дней, отдал свои голоса за будущее России, за развитие нашей Омской области. На выборы президента пришли более 70% омичей.

Глава региона особенно поблагодарил за поддержку молодежь, волонтеров и участников СВО.

·Политика

По словам Виталия Хоценко, на выборы главы государства пришли более 70% омичей, цифры явки рекордные.

В голосовании по выборам президента России приняли участие более 70% жителей Омской области, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Явку он назвал рекордной.

– Пока идет подсчет голосов, но уже понятно, что цифры явки рекордные, – сказал Хоценко на встрече в Штабе общественной поддержки Омской области. – Это абсолютно отражает настрой жителей нашего региона, кто пришел на протяжении всех трех дней, отдал свои голоса за будущее России, за развитие нашей Омской области. На выборы президента пришли более 70% омичей.

Глава региона особенно поблагодарил за поддержку молодежь, волонтеров и участников СВО.