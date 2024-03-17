Омск-Информ
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·Политика

Действующий глава государства пока набирает почти 88 % голосов избирателей. Все конкуренты далеко позади.

Стали известны первые результаты выборов президента России. Никаких сенсаций не произошло.

По результатам подсчета 24,4 % бюллетеней с огромным отрывом лидирует действующий президент Владимир Путин. На данный момент он набирает 87,97 % голосов избирателей. Второе место занимает коммунист Николай Харитонов с 3,8 % голосов. Представитель «Новых людей» Вячеслав Даванков на третьем месте. За него проголосовали 3,73 % россиян. За лидера ЛДПР Леонида Слуцкого отдали голоса около 2,96 % россиян, которые пришли на избирательные участки.

Как показывает практика, тенденция должна сохранится. Ближе к утру по омскому времени, когда подсчитают основную часть бюллетеней, станут известны результаты, которые будут приближены к окончательным.

·Политика

Действующий глава государства пока набирает почти 88 % голосов избирателей. Все конкуренты далеко позади.

Стали известны первые результаты выборов президента России. Никаких сенсаций не произошло.

По результатам подсчета 24,4 % бюллетеней с огромным отрывом лидирует действующий президент Владимир Путин. На данный момент он набирает 87,97 % голосов избирателей. Второе место занимает коммунист Николай Харитонов с 3,8 % голосов. Представитель «Новых людей» Вячеслав Даванков на третьем месте. За него проголосовали 3,73 % россиян. За лидера ЛДПР Леонида Слуцкого отдали голоса около 2,96 % россиян, которые пришли на избирательные участки.

Как показывает практика, тенденция должна сохранится. Ближе к утру по омскому времени, когда подсчитают основную часть бюллетеней, станут известны результаты, которые будут приближены к окончательным.