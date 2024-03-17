Губернатор отметил тех, кто пришел на участки, и тех, кто работал на выборах.

Губернатор отметил тех, кто пришел на участки, и тех, кто работал на выборах.

Омский губернатор Виталий Хоценко поблагодарил всех жителей региона, принявших участие в выборах. Речь идет не только об избирателях, но и о тех, кто в эти дни работал.

- Спасибо всем жителям Омской области: избирателям, наблюдателям, членам УИК, главам муниципалитетов, сотрудникам правоохранительных органов, журналистам, волонтерам, творческим коллективам. Вообще всем, кто пришел на участки и кто работал в эти дни. Россия сильна своими людьми! Ждем итогов! – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Первые итоги выборов появятся в полночь по омскому времени.