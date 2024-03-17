Омск-Информ
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·Политика

В выборах приняли участие более миллиона жителей региона. Итоги выборов объявят завтра утром.
Сегодня в 20:00 по всей Омской области завершилось голосование на выборах президента России. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.
– Выборы прошли спокойно, организованно, в рамках правового поля. Жалоб и нарушений зафиксировано не было, – подчеркнул заместитель председателя облизбиркома Андрей Фролов.
Голосование длилось три дня: 15,16 и 17 марта. Для жителей Омска и области работал 1721 избирательный участок. В общей сложности в выборах главы государства приняли участие более 1 млн омичей.
Итоги выборов будут объявлены завтра утром.
2050
·Политика

В выборах приняли участие более миллиона жителей региона. Итоги выборов объявят завтра утром.
Сегодня в 20:00 по всей Омской области завершилось голосование на выборах президента России. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.
– Выборы прошли спокойно, организованно, в рамках правового поля. Жалоб и нарушений зафиксировано не было, – подчеркнул заместитель председателя облизбиркома Андрей Фролов.
Голосование длилось три дня: 15,16 и 17 марта. Для жителей Омска и области работал 1721 избирательный участок. В общей сложности в выборах главы государства приняли участие более 1 млн омичей.
Итоги выборов будут объявлены завтра утром.
2050