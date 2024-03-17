Активность жителей региона, принимающих участие в выборах, стремительно сходит на нет.

Активность жителей региона, принимающих участие в выборах, стремительно сходит на нет.

К 18:00 17 марта явка избирателей на территории Омской области составила 68,74 %. Это всего лишь на 3 % выше, чем к трем часа дня. К избирательным участкам пришли более 990 тыс. жителей региона. За три часа до этого их число составляло около 950 тысяч.

В районах области в выборах президента приняли участие около 77 % избирателей, в Омске – примерно 63 %.

В передовом Крутинском районе проголосовали уже 92,5 % избирателей. В Омске лидируют Ленинский и Октябрьский округа. Но цифры гораздо скромнее.

Избирательные участки закроются в 20:00.