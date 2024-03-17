Явка в Омской области на выборах президента превысила 65 %.
К 15:00 17 марта явка избирателей на территории Омской области составила 65,7 %. Всего в регионе на избирательные участки пришли более 950 тыс. избирателей. По Омску явка составила 60,19 %, по районам области – 74,47 %.
Среди горожан активнее всех голосуют жители Ленинского округа (61,26 %). Среди сельских районов нет равным Крутинскому району, где явка пока составляет 89,84 %, но скоро превысит 90 %. Еще 5 районов области преодолели рубеж в 80 %. Это Горьковский, Любинский, Нововаршавский, Оконешниковский и Седельниковский районы.
– На дому проголосовали более 78 тысяч избирателей, это 5,4 % от общего числа проголосовавших в регионе. Несмотря на то что прием заявок о голосовании вне помещения завершился, комиссии продолжают обходить тех избирателей, которые ранее обратились с просьбой проголосовать на дому, – сообщил секретарь избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов.
До окончания голосования осталось буквально несколько часов.