Омск-Информ
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·Общество

Явка на 12 часов составляет 62,2 %.

К 12:00 17 марта в выборах президента приняли участие 61,2 % жителей Омской области, имеющих право голоса.

В районах области проголосовало уже около 70 % избирателей. Здесь в лидерах по-прежнему значится Крутинский район, где проголосовало более 85 % жителей. Еще в 19 районах явка превысила 70 %.

В Омске явка к полудню воскресенья составляет символические 55,5 %. Лидирует Ленинский округ (56,56 %).

2027
·Общество

Явка на 12 часов составляет 62,2 %.

К 12:00 17 марта в выборах президента приняли участие 61,2 % жителей Омской области, имеющих право голоса.

В районах области проголосовало уже около 70 % избирателей. Здесь в лидерах по-прежнему значится Крутинский район, где проголосовало более 85 % жителей. Еще в 19 районах явка превысила 70 %.

В Омске явка к полудню воскресенья составляет символические 55,5 %. Лидирует Ленинский округ (56,56 %).

2027