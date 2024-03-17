В заключительный день выборов омичи голосуют менее активно. За 2 часа явка поднялась менее чем на 1 %.

В заключительный день выборов омичи голосуют менее активно. За 2 часа явка поднялась менее чем на 1 %.

К 10 часам утра 17 марта явка в Омской области на выборах президента составила 58,60 %, сообщили в облизбиркоме. Напомним, что на конец вчерашнего дня она составляла 57,81 %.

В целом по региону проголосовали почти 850 тыс. человек. В Омске проголосовали более 470 тыс. избирателей (52, 96 %), в районах – свыше 377 тыс. человек (67,57 %).

В Крутинском районе проголосовали почти 83 % избирателей. Среди городских территорий лидируют Октябрьский (53, 99, %) и Ленинский (53, 94 %） округа.

Избирательные участки окончательно закроются сегодня в 20:00.