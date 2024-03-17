В некоторых районах Омской области явка превысила 75 %.

В некоторых районах Омской области явка превысила 75 %.

Стало известно, сколько жителей Омской области приняли участие в выборах президента за 2 дня.

15 и 16 марта явка по региону составила 57,81 %. В районах области она традиционно выше. Так, в Крутинском районе, который всегда славится своей активностью, на 20:00 вчерашнего дня проголосовали уже 82,19 %, в Нововаршавском районе - 76,39 % избирателей, в Оконешниковском - 75,36 %.

В Омске явка перешагнула за 50 %. По округам цифры примерно одинаковые. Лидирует Центральный округ, где проголосовало 51,99 % избирателей. Далее идут Советской (51,84 %) и Кировский (51,78 %) округа.

Сегодня проходит последний день выборов. Избирательные участки будут открыты до 20:00.