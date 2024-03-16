На избирательные участки пришли более 800 тысяч человек, это 55,58 % избирателей. Никаких нарушений и жалоб не поступало.

На избирательные участки пришли более 800 тысяч человек, это 55,58 % избирателей. Никаких нарушений и жалоб не поступало.

Омский областной избирком обнародовал новые данные по явке избирателей на президентские выборы. К 18:00 часам проголосовали более 800 тысяч человек. Это 55,58 % от числа зарегистрированных избирателей.

В районах области на избирательные участки пришли более 360 тысяч избирателей (64,38 %), в Омске более 440 тысяч человек (50 %). В городе в лидеры вырвался Октябрьский округ (51,28 %). Из районов наиболее активным остается Крутинский с результатом более 80 %.

– Голосование проходит активно, многие голосуют семьями. Нарушений зафиксировано не было, жалоб не поступало, – подчеркнул зампред облизбиркома Андрей Фролов.

Избирательные участки сегодня открыты до 20.00. Проголосовать можно и завтра с 8 до 20 часов.