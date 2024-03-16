По данным на 15 часов проголосовали 52% избирателей. Самый высокий процент в Крутинском районе, 75,87%. Это почти 750 тысяч человек.

По данным на 15 часов проголосовали 52% избирателей. Самый высокий процент в Крутинском районе, 75,87%. Это почти 750 тысяч человек.

Секретарь избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов раскрыл свежие данные по явке избирателей на выборах президента. По состоянию на 15 часов второго дня голосования эти цифры составили 52%. А это почти 750 тысяч человек.

В районах области на избирательные участки пришли 60,38% избирателей, в Омске – 46,40%. В городе в лидерах Ленинский и Октябрьский район, где проголосовали более 47% избирателей. Из районов самый активный Крутинский район с явкой 75,87%.

- Жители региона голосуют достаточно активно. Во всех районах Омской области явка превысила рубеж в 50%, – уточнилл секретарь Облизбиркома Александр Христолюбов.

Прийти на выборы можно до 20 часов 17 марта.