К полудню второго дня голосования явка в регионе составила 45%, это 650 тысяч избирателей. Об этом сообщил глава облизбиркома Иван Ходаков.

К полудню второго дня голосования явка в регионе составила 45%, это 650 тысяч избирателей. Об этом сообщил глава облизбиркома Иван Ходаков.

Председатель областного избиркома Иван Ходаков заявил, что к полудню второго дня выборов президента проголосовали почти 650 тысяч человек. Это 45% от общего числа избирателей. В Омске эта цифра составляет 39,57%, в районах –53, 54,%.

В лидерах остается Крутинский район с явкой 69%. И ещё в пяти районах явка превысила 60%.

- Сегодня, в первый выходной день, мы наблюдаем на участках большое количество избирателей с детьми. Это важно, поскольку гражданская ответственность формируется с детства, – подчеркнул Ходаков.

Голосование прдоолжится до 20.00 часов 17 марта.