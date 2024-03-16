Губернатор Омской области сел за руль автомобиля. И побывал в гостях у семьи Журавлевых и у ветерана Елены Кудрявцевой.

Губернатор Омской области сел за руль автомобиля. И побывал в гостях у семьи Журавлевых и у ветерана Елены Кудрявцевой.

Сегодня, 16 марта, губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал, что стал волонтером и поработал водителем у избирательной комиссии. Вместе с представителями комиссии глава региона за рулем автомобиля отправился домой к избирателям, которые по разным причинам не смогли проголосовать на участках.

Так, молодым супругам Журавлевым было не с кем оставить маленьких детей. А ветеран Елена Кудрявцева не очень хорошо ходит, но пожелала выразить свой гражданский долг.

– Она истинный патриот и понимает важность участия в выборах президента. Берем пример со старшего поколения, – призвал Хоценко.

Все встречи получились по-настоящему душевными. А глава региона попробовал себя в новом качестве.

На территории Омской области зарегистрировано 1 463 679 избирателей. Голосование на дому – одна из форм участия в выборах, предусмотренных законом. Надомное голосование используется для избирателей, которые по уважительным причинам не могут самостоятельно прийти на избирательные участки.

Чаще всего это избиратели преклонного возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья, молодые мамы. Форма голосования простая: избиратель предъявляет свой паспорт, получает бюллетень и, проголосовав, опускает его в переносную урну для голосования.