Омские синоптики прогнозируют плюсовые температуры уже днем в субботу и воскресенье. Но при этом ожидаются осадки и ветер.

Омские синоптики прогнозируют плюсовые температуры уже днем в субботу и воскресенье. Но при этом ожидаются осадки и ветер.

Специалисты омского гидрометцентра обещают приход весны уже в эти выходные. Столбик термометра в дневные часы будет стремиться к плюсовым температурам.

В субботу, 16 марта, ночью –3…–8°, днем –1…+4°. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя разные по количеству. Предполагается усиление юго-западного ветра порывами до 15–20 м/с, возможно образование гололедных явлений.

В воскресенье, 17 марта, осадки прекратятся, ветер ослабеет. Температура ночью –1…–6°, днем 0…+5°.

В понедельник, 18 марта, погоду на территории Омской области будет определять поле повышенного атмосферного давления. Осадки маловероятны. Ночная температура понизится до –8…–13°, местами до –3°, днем ожидается ее повышение до плюсовых значений – 0….+5°.