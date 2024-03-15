Он ждет от будущей серии закрытого хоккея. Все из-за того, что оба соперника исповедуют разный стиль игры.

Он ждет от будущей серии закрытого хоккея. Все из-за того, что оба соперника исповедуют разный стиль игры.

Бывший нападающий «Авангарда», чемпион России 2004 года в составе «ястребов» и экс-президент омского клуба Максим Сушинский высказался о предстоящей серии плей-офф между «Авангардом» и «Локомотивом». Для легендарного Су-33 это нежелательный оппонент для омичей.

– Не хотелось бы, чтобы «Авангард» играл с ним, потому что Омск – это интересная команда, играет в атакующий, комбинационный хоккей, а Ярославль – более закрытый. Поэтому вся серия будет непростой. Мне было бы интереснее посмотреть серию со «Спартаком», например. Потому что тоже атакующая команда, с хорошим большинством, интересно смотреть за ними. Если бы играли клубы такого плана, было бы много интересных моментов, больше азарта. А здесь, наверное, будет больше закрытая игра, по углам, бей-беги, догоняй-оббегай, – заявил Сушинский корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Серия плей-офф между «Авангардом» и «Локомотивом» начнется завтра.