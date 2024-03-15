Такие предприятия не запускались в регионе лет десять. Благодаря проекту вырастут выручка, налоги и заработная плата.

Такие предприятия не запускались в регионе лет десять. Благодаря проекту вырастут выручка, налоги и заработная плата.

Сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко побывал в цехах нового производственного корпуса компании «Сибирские колбасы». Планировка помещений здесь задумана в соответствии с принципом последовательности технологических процессов. То есть когда пересечение встречных потоков сырья и готовой продукции исключено.

Внедрить современные технологии удалось благодаря закупке эффективного оборудования – как отечественного, так и импортного.

На всех этапах тщательно соблюдаются санитарные нормы и технические регламенты. Для разных видов сырья работают свои конвейеры, к которым подводится чистая тара, а использованная отводится.

Губернатор нажал символическую кнопку и дал таким образом старт новым производственным мощностям.

– Десятилетие точно подобных предприятий не запускали в Омской области. Достойное производство, достойные условия труда. Наш регион можно поздравить с появлением такого производства. У нас развивается не только оборонно-промышленный комплекс, машиностроение и нефтехимическое производство, но и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, – отметил глава региона.

По словам губернатора, реализация проекта на 20–25 % увеличит объемы отгруженной продукции. От этого вырастет выручка, налоги и заработная плата.