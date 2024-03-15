Увидев, что молодая омичка плачет, но при этом говорит по телефону и пытается снять деньги в банкомате, сотрудник полиции решил вмешаться.

В Омске сотрудник полиции помог предотвратить преступление. Темирлан Орумбаев в гипермаркете на улице 21-я Амурская заметил плачущую девушку. Она при этом говорила по телефону и снимала в банкомате наличные.

Темирлан решил вмешаться, заподозрив неладное. И оказался прав: во время разговора ему стало ясно, что омичка общалась с телефонными мошенниками, которые пытались «развести» ее на деньги. Полицейский успокоил женщину и сумел убедить ее прекратить разговор с аферистами.

– Как выяснилось, сначала злоумышленники от имени оператора сотовой связи убедили 29-летнюю жительницу Советского округа сообщить им код для доступа в ее личный кабинет на портале госуслуг. После этого, выдавая себя за сотрудников ФСБ, неустановленные подельники сообщили девушке, что якобы с ее банковского счета был осуществлен перевод 250 тысяч рублей в фонд поддержки Украины, и, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, необходимо следовать их инструкциям, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Инструкции были несложные: обналичить в банкомате 500 тыс. рублей, а затем установить мобильное приложение для удаленного доступа. Девушке почти удалось это сделать, и, если бы не встреча с полицейским, она лишилась бы своих накоплений.

Несостоявшейся жертве мошенников осталось лишь поблагодарить Темирлана Орумбаева за помощь и неравнодушие.