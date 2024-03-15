В понедельник перед вторым матчем «Авангарда» и «Локомотива» выступит двукратная победительница финала гран-при России по фигурному катанию Аделия Петросян.
18 марта на омской «G-Drive Арене» пройдет второй матч второго раунда серии плей-офф между «Авангардом» и «Локомотивом». Перед началом игры на домашнем льду выступит чемпионка и двукратная победительница финала Гран-при России по фигурному катанию Аделия Петросян. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
– Специальным гостем на втором матче с «Локомотивом» станет чемпионка России, двукратная победительница финала Гран-при России по фигурному катанию Аделия Петросян. Мы наблюдали за ее прекрасными выступлениями на этапе Гран-при «Сердце Сибири». Аделия примет участие в предматчевом шоу, а перед этим проведет автограф-сессию в ЭКСПО, – рассказали в хоккейном клубе.
Отметим, что первый матч «ястребов» против ярославского «Локомотива» стартует уже завтра, 16 марта.