В Омске 7 и 18 марта будут показаны спектакли – номинанты на главную театральную премию страны. Для этого специально приедут члены жюри из других городов.

В Омске 7 и 18 марта будут показаны спектакли – номинанты на главную театральную премию страны. Для этого специально приедут члены жюри из других городов.

Два спектакля Омского академического театра драмы выдвинуты на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» в тринадцати номинациях. Это спектакли «Небо позднего августа» в постановке Петра Шерешевского и «Мой дедушка был вишней» в постановке Арины Гулимовой.

Список номинаций:

1. ДРАМА/СПЕКТАКЛЬ БОЛЬШОЙ ФОРМЫ. «НЕБО ПОЗДНЕГО АВГУСТА», театр драмы, Омск. 2. ДРАМА/СПЕКТАКЛЬ МАЛОЙ ФОРМЫ. «МОЙ ДЕДУШКА БЫЛ ВИШНЕЙ», театр драмы, Омск. 3. ДРАМА/РАБОТА РЕЖИССЕРА. Петр ШЕРЕШЕВСКИЙ, «Небо позднего августа», театр драмы, Омск. 4. Арина ГУЛИМОВА. «Мой дедушка был вишней», театр драмы, Омск ДРАМА/МУЖСКАЯ РОЛЬ 5. Руслан ШАПОРИН, Алексей, «Небо позднего августа», театр драмы, Омск. 6. Егор УЛАНОВ, Толик, «Небо позднего августа», театр драмы, Омск. 7. Михаил ОКУНЕВ, Дедушка Оттавиано, «Мой дедушка был вишней», театр драмы, Омск. 8. Николай МИХАЛЕВСКИЙ, Валерий Петрович, «Небо позднего августа», театр драмы, Омск. ДРАМА/ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА 9. Алина ЕГОШИНА, Лена, жена Алексея, «Небо позднего августа», театр драмы, Омск. 10. Ирина ГЕРАСИМОВА, Бабушка Теодолинда, «Мой дедушка был вишней», театр драмы, Омск. 11. Екатерина ПОТАПОВА, Татьяна, «Небо позднего августа», театр драмы, Омск. 12. ДРАМА/РАБОТА ХУДОЖНИКА. Елена СОРОЧАЙКИНА, «Небо позднего августа», театр драмы, Омск. 13. ДРАМА/РАБОТА ДРАМАТУРГА. Тоня ЯБЛОЧКИНА, «Переспать с Леной и умереть» / спектакль «Небо позднего августа», Театр драмы, Омск.

В пресс-службе театра сообщили, что в настоящее время проходит второй этап фестиваля, когда члены жюри фестиваля отсматривают спектакли, получившие номинации, для дальнейшего определения лауреатов главной театральной премии страны в каждой номинации.

В этом году жюри фестиваля приезжает смотреть спектакли-номинанты на местах. Ранее каждый театр представлял свои постановки, выдвинутые на соискание премии, в Москве.

Члены жюри «Золотой маски» приезжают в Омск для просмотра спектакля «Небо позднего августа» на Основной сцене Омской драмы 17 марта и спектакля «Мой дедушка был вишней» на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой 18 марта.

В жюри итогового фестиваля-конкурса российской Национальной театральной премии «Золотая маска» сезон 2022–2023 вошло много известных людей – актеры, режиссеры, театроведы, критики.