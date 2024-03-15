Уже почти половина жителей Крутинского и Оконешниковского районов пришли к избирательным участкам. В Омске явка значительно ниже.

Уже почти половина жителей Крутинского и Оконешниковского районов пришли к избирательным участкам. В Омске явка значительно ниже.

По данным на 15:00 в выборах президента России приняли участие 26,79 % жителей Омской области. В Омске явка составляет 21,43 %, в районах области – около 35,24 %.

В городе в лидерах значится Ленинский округ с явкой 23,41 %. А в двух районах области проголосовали почти половина избирателей. Это Оконешниковский (48,12 %) и Крутинский (49,26 %) районы, сообщили в облизбиркоме.

Всего к трем часам дня на избирательные участки пришли более 385 тысяч человек.